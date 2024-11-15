Hasan Amca Ehliyetini Aldı

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Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki Hasan Türk, sürücü kursunu bitirerek ehliyet almaya hak kazandı.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hasan Türk, sürücü belgesi almak için gittiği özel sürücü kursunu başarıyla tamamladı.

Ardından sınavda da başarılı olan Türk, B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Kurs öğretmeni İlyas Ağca, yaptığı açıklamada, Türk'ün 1960 doğumlu olduğunu belirterek, "Kursiyerlere örnek gösterdiğimiz bir adaydır. Orta yaş ve üzeri kursiyerlerimizin ehliyet konusundaki kararsızlığında Hasan amca azim ve kararlılığıyla örnek teşkil etmektedir. Kendisine trafikte güvenli sürüşler dileriz." ifadelerini kullandı.