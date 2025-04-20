Hasan Kurşun: Tespih Ustası

Geleneksel el sanatçısı Hasan Kurşun, Ankara Kalesi'nde yaklaşık 11 yıldır, kişilerin anlam yüklü eşyalarını özenle işlediği tespih tanelerine dönüştürüyor.

Yurt dışından döndükten sonra tespih ustalığı yapmaya başlayan 44 yaşındaki Kurşun, bu alanda sayıları gittikçe azalan geleneksel el sanatçıları arasında yer alıyor.

Ankara Kalesi'ndeki dükkanında yaklaşık 11 yıldır tespih tanelerini el işçiliğiyle özenle işleyen Kurşun, kişilerin kıymet verdiği, anısı bulunan objeleri de tespihlerde yeniden şekillendiriyor.

Tespihlere olan sevgisini ve sanat yolculuğunu AA muhabirine anlatan Kurşun, her türlü uygun malzemeyi atölyesinde bulunan özel cihazlarla işleyerek tespih haline getirebildiğini söyledi.

Geçimini de bu sanattan sağladığını aktaran Kurşun, bir tespihin yapımının 1-3 gün arasında değiştiğini, her bir tespih tanesini titizlikle, ince detaylara büyük özen göstererek tasarladığını dile getirdi.

"Yaptığım her tespih benden bir parça"

Tespihe olan ilgisinin yurt dışından Türkiye'ye döndükten sonra başladığını, Ankara Kalesi'ndeki dükkanında yaklaşık 11 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Kurşun, "Tespihleri kendim yapıyorum, yaptığım her tespih aslında benden bir parça. Çok özeniyorum, çok da seviyorum. Biri eline aldığında Hasan Kurşun tespihi diye kıymet vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir tespihin yapılış sürecinin çok zahmetli olduğunu vurgulayan Kurşun, "Tamamen geleneksel usulle tespihlerimi üretiyorum. Başından sonuna kadar her şeyi, ipe dizmesi, cilası, kesimi hepsini kendim yapıyorum. Bir gün kesimi sürüyor, geri kalan süreciyle beraber hemen hemen 3 günde tamamlıyorum." şeklinde konuştu.

Tespihin yapılış sürecinde kullanılan malzemelerin "doğal ve sentetik" olarak ayrıldığını, doğalda, ağaç ve hayvansal grubun, damla-kehribarın bulunduğunu anlatan Kurşun, sentetik malzemeler arasında ise sıkma kehribar, katalin, eski plastiklerin yer aldığını aktardı.

Ailecek el sanatına gönül verdiler

Mesleğe başladığı günkü heyecanını bugün de taşıdığının altını çizen Kurşun, mesleğine aşık bir usta olduğunu vurguladı.

Kurşun, çocuklarına da eğitim verdiğini belirterek, "Oğlum zaten 11 yaşında, 4-5 yaşından beri hafta sonları elimden geldiği kadarıyla mesleği öğretmeye çabalıyorum. Eşimde zaten tespihin başka kulvarında, kendisi kazaziye ustasıdır. O da hem kendi mesleğinin hem de tespihin aşığı bir insandır. tespihlere püskül, el örmesi, Trabzon işi gibi işlemeleri yapar." dedi.

İskender Usta'nın 103 gramlık simli tespihi bulunuyor

Dükkanında kendi yaptığı tespihlerin yanı sıra, tanınmış ustaların eserlerinden oluşan özel bir koleksiyonun da yer aldığını dile getiren Kurşun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koleksiyon yapıyorum, genelde eski ustaların yaptığı kıymetli tespihleri biriktirmeye çalışıyorum, o da kolay bulunmuyor. Bazen al sat yapıyorum, aldığım ürünlerde koleksiyonun içinden en güzelini kendime ayırmaya çalışıyorum. Onun için ekstra bir çaba gösteriyorum. Genelde eski ustaların yaptığı tespihleri biriktirmeye çalışıyorum koleksiyonumda."

Koleksiyonunun en değerli parçasını gösteren Kurşun, "Burada İskender ustamızın tespihi var, 103 gramlık simli. Şu anda dükkanımda satışta olan bir ürün ama benim de koleksiyonumda mevcut. İskender usta gelmiş geçmiş en büyük tespih sanatı ustası olarak nitelendirilir, rahmetli olmuştur. Türkiye'nin yetiştirdiği eski ustalardandır." diye konuştu.

"Antika malzemelerden de tespih yapıyoruz"

Hasan Kurşun, yaptığı tespihlerin koleksiyon olarak veya günlük hayatta da kullanıldığını, müşterilerinin taleplerine göre tespih üretimi yaptığını belirterek, "Tamamen beni, alıcı kişiler yönlendiriyor. Müşterimiz geliyor, siparişini veriyor, ona göre yönleniyoruz tamamen. En çok zevk aldığım tespih türü kukadır. Doğal bir malzeme. Gerçekten tornada form vermek, işlemek benim için büyük bir keyif ve tespih sevenlerin çoğunda da bulunan sevilen bir malzeme türüdür. Tamamen doğal ve antibakteriyel yapıya sahip güzel bir tespih oluyor." dedi.

Herhangi bir obje veya maddeden tespih yapabildiğini anlatan Kurşun, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı sıkma kehribar 1900'lü yılların başında üretilmiş plastik türü ama devamı olmadığı için gerçekten çok kıymetli ve tutulan ve en çok istenilen bir malzeme. Obje türü uygun olan malzemelerden tespihler yapabiliyoruz. Müşterilerimizin en çok istediği, en çok talep ettiği ürünler bunlar. Antika malzemelerden de tespih yapıyoruz. Bunlar en çok istenilen malzeme türlerinden. Müşterinin isteği üzerine istenilen ölçü ve boyda tespih haline getirebiliyoruz."