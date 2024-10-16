Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

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Oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak.

Spor kariyerinde birçok başarısı olan, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında ilerleyen Hasan Yalnızoğlu, Anadolu Ateşi grubunda da bir süre baş dansçı olarak görev yapmıştı.