Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen\'e veda yemeği verildi

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Hasankeyf Kaymakamlığınca Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, onuruna veda yemeği verildi.

Hasankeyf Uygulama Otelinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Mehmet Ali İmrak, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Güzel, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kusen, kendisi için duygulu bir akşam olduğunu belirterek, "Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Az bir vakit değil 25 yıl boyunca seçime girip kazanmak ve sonra kendi iradenle bırakıp emekliye ayrılmak, Bu da çok farklı bir duygu. Bu nazik davetinizden ötürü çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

Yemekten sonra Kusen'in ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimi sunuldu. Daha sonra Kaymakam İmrak, Kusen'e ilçeye sunduğu hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.