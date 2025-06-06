Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Yolüstü Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden İmrak, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, sohbet etti.
Daha sonra İncirli köyüne geçen İmrak, şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.
İmrak, vatandaşların da bayramını kutladı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma ve vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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