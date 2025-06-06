Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayram namazı için Selahaddin Eyyubi Camisi'ne gelen İmrak, burada vatandaşlarla saf tutup bayram namazını kıldı.
İmrak, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirten İmrak, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf Kaymakamı'ndan Bayram Kutlaması - Son Dakika
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