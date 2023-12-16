Hasankeyf\'te velilere bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Hasankeyf ilçesinde velilere yönelik "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik düzenlenen seminerde, Rehberlik Öğretmeni Elif Oğur, madde ve teknolojik bağımlılıkla mücadele konusunda velilere bilgi verdi.

Bağımlılık konusunda ailenin etkin bir öneme sahip olduğunu belirten Oğur, "Geleceğimiz olan gençlerimizi bağımlılıktan korumak adına ailelere çok iş düşmektedir. Ailelerin erken yaşlarda çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri, çocukların duygularını tanıma ve doğru yollarla ifade etmeleri konusunda rehberlik etmeleri ve örnek olmaları gerekmektedir." dedi.