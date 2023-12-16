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Hasankeyf'te velilere bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika
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Hasankeyf'te velilere bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Rehberlik Öğretmeni Elif Oğur, velilere madde ve teknolojik bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi. Oğur, ailelerin gençleri bağımlılıktan korumak için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, erken yaşlarda nitelikli zaman geçirme, duyguları tanıma ve doğru ifade etme konularında rehberlik etmeleri gerektiğini belirtti.

Hasankeyf\'te velilere bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
16.12.2023 - 11:47,
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Hasankeyf ilçesinde velilere yönelik "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik düzenlenen seminerde, Rehberlik Öğretmeni Elif Oğur, madde ve teknolojik bağımlılıkla mücadele konusunda velilere bilgi verdi.

Bağımlılık konusunda ailenin etkin bir öneme sahip olduğunu belirten Oğur, "Geleceğimiz olan gençlerimizi bağımlılıktan korumak adına ailelere çok iş düşmektedir. Ailelerin erken yaşlarda çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri, çocukların duygularını tanıma ve doğru yollarla ifade etmeleri konusunda rehberlik etmeleri ve örnek olmaları gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA
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