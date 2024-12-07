Hashim Thaçi'ye Yeni İddianame

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Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede tutuklu yargılanan Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer 4 kişi hakkında, Thaçi'nin yargılandığı davadaki tanıkların ifadelerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Thaçi'nin tutuklu yargılandığı davadaki tanıkların ifadelerine etki etmek amacıyla üç ayrı grubu koordine ettiği iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede, Thaçi'nin, tutukluluğu sırasında yaptığı görüşmelerde, Bashkim Smakaj, İsni Kilaj, Fadil Fazliu ve Hajredin Kuçi'ye yargılandığı davadaki tanıkların ifadelerini etkilemek için talimat ve bunu nasıl yapacaklarına dair ayrıntılar verdiği belirtildi.

Thaçi'ye, iddianamede, bir grubun ortak eylemiyle resmi görevlilerin resmi görevlerini yerine getirmesini engellemeye teşebbüsle ilgili üç suçlama, yargılama sürecinin gizliliğini ihlal ile ilgili dört suçlama ve mahkemeye saygısızlık ile ilgili dört suçlama yöneltildi.

Smakaj, Kilaj ve Fazliu, 5 Aralık'ta Kosova'da gözaltına alınarak Lahey'deki merkeze nakledildi. Kuçi'ye ilk duruşmada hazır bulunması amacıyla tebligat gönderildi.

Thaçi, Smakaj, Kilaj ve Fazliu'nun yargılanmasına 8 Aralık'ta, Kuçi'nin yargılanmasına ise 9 Aralık'ta başlanması planlanıyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.