Hasta Çocuklara Hastanede Eğitim - Son Dakika
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Hasta Çocuklara Hastanede Eğitim

Samsun Hastanesi'nde yatan çocuklar, özel sınıfta eğitim alarak derslerine devam ediyor.

21.02.2025 18:54
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Hastane sınıfı ile hasta çocuklar derslerinden geri kalmıyor

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hasta çocuklar, derslerinden geri kalmamaları için hastane sınıfında eğitim alıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan hastane sınıfı, yatarak tedavi gören öğrencilere eğitim hizmeti veriyor. Kısa veya uzun süreli hastaneye yatışları sağlanan ilkokul öğrencilerine hem yatak başında hem de hastane içerisinde bulunan sınıfta eğitim veriliyor. Bu şekilde çocuklar hem sosyal hayattan kopmamış oluyor hem de eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenler, çocuklara temel derslerin yanısıra eğlenceli zeka oyunları da oynatıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem tedavi görüyor hem de derslerinden geri kalmıyor.

"Öğrencimiz kaçıncı sınıf ise kaldığı yerden derslerine devam ediyoruz"

Hastane Sınıfı Sınıf Öğretmeni Feyza Çetiner, "Tedavi amaçlı hastaneye yatan okul çağı çocuklarımız, tedavi sürelerince derslerinde geri kalmamaları için hastane sınıflarında eğitimlerine devam ediyorlar. Bunun yanında zeka geliştirici oyunlarımız var. İyi vakit geçirmeleri için el işi faaliyetlerimiz var. Çalışmalarımıza öğrencilerimiz zevkle katılıyorlar. Derslerimiz okul müfredatına uygun yapıyoruz. Öğrencimiz kaçıncı sınıf ise kaldığı yerden derslerine devam ediyoruz. Eksikliklerini tamamlıyoruz. Bireysel seviyesine uygun dersler yapıyoruz" dedi.

Hastanede yılda 100 ile 150 arasında hasta çocuğa hastane sınıfında eğitim veriliyor.

Kaynak: İHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Samsun, Son Dakika

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