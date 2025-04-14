Hastalık Nedeniyle Duruşmaya Katılamadı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yargılandığı davaya sağlık nedeniyle katılamayan 69 yaşındaki sanığın savunması, evine giden heyet tarafından alındı.
Sanık Ahmet Ç. hakkında, Oltu Asliye Ceza Mahkemesinde "Kamuya ait veya özel suların mecrasını değiştirmek" suçundan dava açıldı.
Mide kanseri hastalığı nedeniyle evinde tedavisi devam eden Ahmet Ç, sağlık nedeniyle duruşmaya katılamadı.
Oltu Asliye Ceza Mahkemesinden yazılan talimat doğrultusunda, Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkeme heyeti Ahmet Ç'nin Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti.
Hastalığı nedeniyle yatağında yatan sanık Ahmet Ç'nin savunması, burada hakim tarafından alındı.
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