Büyükçekmece'de bir kişi, hastane bahçesindeki tartışma sırasında silahla vurularak yaralandı.
???????Pınartepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bahçesinde Samet K. ile A.M. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Samet K, tartışma sırasında A.M'yi silahla bacağından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Samet K'yi kısa sürede yakaladı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hastane Bahçesinde Silahlı Tartışma - Son Dakika
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