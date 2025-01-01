Hastane İçinde Bıçaklı Saldırı: Refakatçi Hastayı Yaraladı

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Samsun'un Atakum ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Nihat K., refakatçi olarak yanında bulunan Alihan E. tarafından yaşanan tartışmada sırasında bıçakla boynundan yaralandı. Nihat K.'ya hastane personeli müdahale ederken saldırgan refakatçisi Alihan E., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyürken Alihan E., üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.'yı boynundan yaraladı. Acil serviste panik ve korku yaşanırken kanlar içerisinde kalan Nihat K., personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedaviye alındı. Saldırgan Alihan E. ise olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.