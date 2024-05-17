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Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

SİİRT - Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sağlık personeli, hastalar ve itfaiye ekipleri ile acil durumlara hazırlık amacıyla hasta kurtarma ve yangın tatbikatı düzenledi.

Tatbikat öncesinde, itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından yangından korunma, yangın söndürme, binadan tahliye ve ilk yardım konularında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline kapsamlı bir eğitim verildi. Tatbikat sırasında, hastane personeli ve hasta yakınları yangın ve diğer acil durum senaryolarına karşı nasıl tepki vereceklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Tatbikatta, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve acil servis ekiplerinin nasıl koordine edileceği üzerine detaylı senaryolar işlendi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tatbikatın hastane personeli ve hastalar için acil durumlar karşısında hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

(STK-AKK-Y)