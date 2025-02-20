Hastanede Gizli Çekim Skandalı

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Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen personel tutuklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde dün MR çekimi için kabine giren hasta, cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen personel S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Şubat'ta Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren hasta, kabinde cep telefonu kamerası ile kayıt yapıldığını fark etmiş ve durumu derhal emniyet birimlerine bildirmiştir. Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hadisenin ardından ilgili personelin, hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.

Üniversitemiz, hasta mahremiyeti ve güvenliğini en üst düzeyde koruma sorumluluğunun bilincinde olup benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir."