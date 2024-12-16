Hatalı Tedavi İddiası Sonrası Hastane Önünde Arbede

Güncel

AVCILAR'da otomobiliyle 'Yenidoğan çetesi soruşturması' kapsamında kapatılan hastanenin önüne gelen Ö.Y., önce binaya taş ve dubayla saldırdı. Ardından otomobiliyle binanın giriş kapısına çarptı. Çocuğunun hastanede geçmişte hatalı tedavi gördüğünü iddia eden Ö.Y.'nin 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yenidoğan çetesi soruşturması' kapsamında kapatılan özel Avcılar Hospital'ın önüne gelen Ö.Y., eline geçirdiği taş ve dubaları binaya atmaya başladı. Daha sonra otomobiline binen Ö.Y., araçla hastanenin kapısına çarptı. Cam kapı tamamen kırılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ö.Y.'nin yaralanmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, şüphelinin 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y.'nin ifadesinde, halen bronşit tedavisi gören çocuğunun geçmişte özel hastanede hatalı tedavi edildiğini iddia ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.