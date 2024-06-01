Hatay Büyükşehir Belediyesi Refüj ve Kaldırımlarda Temizlik Çalışması Yaptı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüj ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Park- Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıklarının ortaklaşa çalışması kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında, trafiği tehdit edecek yabancı cisimler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan atıklar ekipler tarafından toplandı.