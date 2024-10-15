Hatay Havalimanı Yolu Tek Yönden Açıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı yolu, onarım çalışmalarının ardından tek yönden trafiğe açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını anımsattı.

Depremlerde hasar alan havalimanı yolunun dün itibarıyla tek yönden gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını kaydeden Masatlı, "Havalimanımızın yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Hataylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.