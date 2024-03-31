BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|253
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,38
|Kullanılan Oy
|:
|60.241
|Geçerli Oy
|:
|57.795
|Katılım Oranı
|:
|% 76,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 45,57
|26.339
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 38,27
|22.120
|DİĞER
|% 7,83
|4.527
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 2,63
|1.521
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,21
|698
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 1,13
|652
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,87
|500
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 0,79
|455
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 0,72
|418
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,39
|226
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,11
|61
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,09
|54
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,06
|36
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,06
|34
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,06
|32
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,05
|26
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,03
|20
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,03
|17
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,03
|16
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,02
|14
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,02
|11
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,01
|8
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,01
|5
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ANTAKYA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,63
|Katılım Oranı
|:
|% 68,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 52,76
|287
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 37,5
|204
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 2,57
|14
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 2,57
|14
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 1,29
|7
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 1,1
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,55
|3
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,55
|3
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,55
|3
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,37
|2
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
BELEN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,94
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 39,03
|434
|DİĞER
|% 34,08
|379
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 16,37
|182
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 6,02
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 2,79
|31
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 0,81
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 0,45
|5
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 0,36
|4
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,31
|Katılım Oranı
|:
|% 66,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 61,37
|143
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 22,75
|53
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 6,01
|14
|DİĞER
|% 4,29
|10
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 3,43
|8
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 1,72
|4
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,43
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ERZİN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 75,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 50,39
|1.219
|MHP
|ERHAN AKI
|% 39,02
|944
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 4,09
|99
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 3,27
|79
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 3,06
|74
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,17
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İSKENDERUN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,20
|Katılım Oranı
|:
|% 88,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 51,57
|82
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 42,14
|67
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 3,14
|5
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,63
|1
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 0,63
|1
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,63
|1
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,63
|1
|DİĞER
|% 0,63
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 58,62
|908
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 29,11
|451
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 8,52
|132
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 1,61
|25
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,36
|21
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,39
|6
|DİĞER
|% 0,26
|4
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,13
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PAYAS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,06
|Katılım Oranı
|:
|% 88,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 40,86
|228
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 21,32
|119
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 17,74
|99
|DİĞER
|% 16,13
|90
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 1,25
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 0,72
|4
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 0,72
|4
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 0,54
|3
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,36
|2
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,36
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,04
|Katılım Oranı
|:
|% 78,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 45,66
|1.892
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 32
|1.326
|DİĞER
|% 12,81
|531
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 7,46
|309
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 1,25
|52
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,39
|16
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,29
|12
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,14
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,72
|Katılım Oranı
|:
|% 74,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 49,42
|215
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 45,75
|199
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 1,61
|7
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,92
|4
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,69
|3
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,69
|3
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,46
|2
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 0,23
|1
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,86
|Katılım Oranı
|:
|% 94,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 62,89
|427
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 26,51
|180
|DİĞER
|% 8,83
|60
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 0,59
|4
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 0,59
|4
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,44
|3
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,15
|1
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, vatandaşların teveccühünün karşılığını gösterdiğini belirtti ve sonuçların henüz netleşmediğini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 46.02'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.61 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
İstanbul'da okullarda sayılan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?