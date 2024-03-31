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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 253
Açılan Sandık Oranı : % 7,38
Kullanılan Oy : 60.241
Geçerli Oy : 57.795
Katılım Oranı : % 76,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 45,5726.339
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 38,2722.120
DİĞER% 7,834.527
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,631.521
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,21698
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 1,13652
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,87500
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,79455
TİPGÖKHAN ZAN% 0,72418
TKHNURAY YENİL% 0,39226
BTPYUSUF GÜL% 0,1161
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,0954
EMEPHALİL İMREK% 0,0636
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,0634
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,0632
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,0526
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,0320
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,0317
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0316
YTPMESUT SAZ% 0,0214
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0211
APORHAN DEDE% 0,018
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,015
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,014
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 01
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 0,63
Katılım Oranı : % 68,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 52,76287
CHPHÜSEYİN AKSOY% 37,5204
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,5714
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 2,5714
TİPECEVİT ALKAN% 1,297
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 1,16
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,553
BTPFEHİM BAYIR% 0,553
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,553
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,372
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,191
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 4,94
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 39,03434
DİĞER% 34,08379
CHPÖMER SAĞLAM% 16,37182
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 6,0267
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 2,7931
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 0,819
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,455
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,364
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,091
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 0,31
Katılım Oranı : % 66,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 61,37143
TKPHİZAM HASIRCI% 22,7553
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 6,0114
DİĞER% 4,2910
TİPMEHMET GÜZELYURT% 3,438
DSPHÜSEYİN DERTOP% 1,724
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,431
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 75,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 50,391.219
MHPERHAN AKI% 39,02944
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 4,0999
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,2779
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 3,0674
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,174
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 0,20
Katılım Oranı : % 88,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 51,5782
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 42,1467
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 3,145
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,631
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,631
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,631
MİLLETALİ İÇİN% 0,631
DİĞER% 0,631
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 3,67
Katılım Oranı : % 75,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 58,62908
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 29,11451
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 8,52132
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 1,6125
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,3621
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,396
DİĞER% 0,264
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,132
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 2,06
Katılım Oranı : % 88,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 40,86228
CHPMEHMET YILMAZ% 21,32119
SAADETRECEP BAYSAL% 17,7499
DİĞER% 16,1390
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,257
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,724
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,724
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 0,543
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,362
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,362
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 8,04
Katılım Oranı : % 78,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 45,661.892
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 321.326
DİĞER% 12,81531
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 7,46309
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,2552
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,3916
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,2912
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,146
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 0,72
Katılım Oranı : % 74,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 49,42215
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 45,75199
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 1,617
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,924
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,693
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,693
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,462
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,231
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,231
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 2,86
Katılım Oranı : % 94,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 62,89427
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 26,51180
DİĞER% 8,8360
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,594
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,594
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,443
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,151

Kaynak: AA

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18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
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