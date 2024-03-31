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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 1.173
Açılan Sandık Oranı : % 34,24
Kullanılan Oy : 276.764
Geçerli Oy : 267.421
Katılım Oranı : % 75,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 43,71116.876
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 41,38110.652
DİĞER% 6,8118.213
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 1,945.175
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,544.105
TİPGÖKHAN ZAN% 1,333.562
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,731.958
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,691.842
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,651.737
TKHNURAY YENİL% 0,441.177
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,11307
BTPYUSUF GÜL% 0,11304
EMEPHALİL İMREK% 0,1274
YTPMESUT SAZ% 0,09251
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,07178
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,06165
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,06151
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,04113
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,04104
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0260
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0255
APORHAN DEDE% 0,0253
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0242
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0134
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0133
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 13,99
Katılım Oranı : % 98,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 46,132.485
DİĞER% 291.562
CHPEROL MENGÜÇ% 16,97914
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 4,68252
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 1,0456
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 0,8948
SAADETMAHMUT ŞAN% 0,843
BTPRİYAT ARSLAN% 0,211
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 0,1810
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,074
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,042
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 17,37
Katılım Oranı : % 63,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 49,1110.392
CHPHÜSEYİN AKSOY% 42,949.085
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,74580
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,79379
TİPECEVİT ALKAN% 0,79168
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,68143
DİĞER% 0,63134
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,4390
BTPFEHİM BAYIR% 0,3983
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,2145
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,1941
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0612
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,024
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,023
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 13,75
Katılım Oranı : % 82,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 70,085.642
AK PARTİDEĞER TULTAK% 10,54849
TİPEŞREF KARAYÜN% 7,97642
DİĞER% 5,99482
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 2,51202
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,7762
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 0,7157
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,432
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,3427
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,216
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,1613
SAADETALİ AVCI% 0,1411
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,18
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,065
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,022
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,011
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 35,80
Katılım Oranı : % 98,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 42,373.605
DİĞER% 33,692.866
CHPÖMER SAĞLAM% 17,631.500
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 3,63309
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 0,9782
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 0,8471
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,5950
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,2219
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,022
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,022
HKPDEVRİM SATI% 0,011
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,011
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 10,87
Katılım Oranı : % 64,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 47,783.464
TKPHİZAM HASIRCI% 35,072.543
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 8,14590
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,42393
DİĞER% 1,39101
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,4835
HKPBEDİ GENÇ% 0,3928
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,3223
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,2518
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,2115
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,1813
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,17
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,17
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,086
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,086
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,011
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 9,61
Katılım Oranı : % 71,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 53,423.336
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 31,851.989
DİĞER% 5,51344
DPYAŞAR TOKSOY% 2,62164
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 2,24140
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,65103
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 0,9861
SAADETHALİL OLĞUN% 0,956
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,2616
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,2113
BTPERDİNÇ SAY% 0,1610
APİBRAHİM GÜLEN% 0,149
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,053
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,011
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 48,48
Katılım Oranı : % 76,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 46,035.176
MHPERHAN AKI% 35,293.968
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 9,191.033
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 4,97559
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 2,84319
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 0,99111
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,445
BTPAHMET SAVCUN% 0,1113
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,078
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,067
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,056
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 9,70
Katılım Oranı : % 84,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 39,171.011
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 24,18624
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 23,13597
DİĞER% 5,85151
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 3,7697
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 1,4337
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 1,231
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,5414
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,236
BTPKANAN KARA% 0,164
TİPARDA SARIGÜN% 0,154
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,123
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,082
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 15,94
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 40,837.967
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,127.830
DİĞER% 8,031.568
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,811.329
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,33259
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,67131
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 0,61120
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,52102
TİPALİ AVCI% 0,2447
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,240
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,1632
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,1631
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,120
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,0611
BTPYUSUF DOĞAN% 0,059
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,036
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,024
TKHMEHMET EYNALLI% 0,023
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,012
MİLLETALİ İÇİN% 0,012
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 0,011
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 0,011
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 34,69
Katılım Oranı : % 69,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 53,919.237
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 30,055.148
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 7,751.328
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 4,32740
DİĞER% 1,88323
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,77303
SAADETATİLA EROL% 0,1221
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,0916
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,058
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,023
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,023
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,011
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,011
TİPSEDA ELHAN% 01
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 66,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 35,96137
MHPMEHMET DELİ% 33,86129
CHPALİ ÇİMER% 16,2762
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 10,2439
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 2,18
SAADETMAHMUT ARAL% 0,793
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,261
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,261
DİĞER% 0,261
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 45,36
Katılım Oranı : % 88,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 46,385.301
SAADETRECEP BAYSAL% 29,443.365
CHPMEHMET YILMAZ% 12,831.466
DİĞER% 6,29719
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,22139
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,13129
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,7788
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,7282
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,4653
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,4653
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,1315
MİLLETNEVZAT METİN% 0,056
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,056
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,055
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,022
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 24,55
Katılım Oranı : % 74,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 49,455.800
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 29,783.493
DİĞER% 9,171.076
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 8,771.029
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,73203
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,4452
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,3845
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,1416
HKPMETİN BAKIMCI% 0,089
BTPATIF CEYLAN% 0,045
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,011
MİLLETZEKİ KABCI% 0,011
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 14,03
Katılım Oranı : % 74,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 50,564.498
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 41,253.670
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 3,41303
MİLLETHAMDİ UYGUN% 1,49133
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 1,0593
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,7163
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,4843
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,3632
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,2623
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,2421
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,087
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,076
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,022
DİĞER% 0,022
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 18,10
Katılım Oranı : % 83,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 61,682.360
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 35,021.340
DİĞER% 1,5961
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,7629
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,6525
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,218
BTPMALİK SÖKMEN% 0,031
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,031
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,031

Kaynak: AA

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