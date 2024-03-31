BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|1.173
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,24
|Kullanılan Oy
|:
|276.764
|Geçerli Oy
|:
|267.421
|Katılım Oranı
|:
|% 75,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 43,71
|116.876
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 41,38
|110.652
|DİĞER
|% 6,81
|18.213
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 1,94
|5.175
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,54
|4.105
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 1,33
|3.562
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 0,73
|1.958
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,69
|1.842
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 0,65
|1.737
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,44
|1.177
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,11
|307
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,11
|304
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,1
|274
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,09
|251
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,07
|178
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,06
|165
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,06
|151
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,04
|113
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,04
|104
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,02
|60
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,02
|55
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,02
|53
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,02
|42
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0,01
|34
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,01
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,99
|Katılım Oranı
|:
|% 98,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RİFAT SARI
|% 46,13
|2.485
|DİĞER
|% 29
|1.562
|CHP
|EROL MENGÜÇ
|% 16,97
|914
|YENİDEN REFAH
|RASİM ÖZTÜRK
|% 4,68
|252
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|% 1,04
|56
|İYİ PARTİ
|MEHMET TUNCAY
|% 0,89
|48
|SAADET
|MAHMUT ŞAN
|% 0,8
|43
|BTP
|RİYAT ARSLAN
|% 0,2
|11
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN YILMAZ
|% 0,18
|10
|MİLLET
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|% 0,07
|4
|HÜDA PAR
|AHMET ARSLANER
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,37
|Katılım Oranı
|:
|% 63,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 49,11
|10.392
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 42,94
|9.085
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 2,74
|580
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 1,79
|379
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 0,79
|168
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 0,68
|143
|DİĞER
|% 0,63
|134
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,43
|90
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,39
|83
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,21
|45
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,19
|41
|DSP
|ALİ HAYDAR GENÇAY
|% 0,06
|12
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,02
|4
|MİLLET
|MEHMET SAPMAZ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,75
|Katılım Oranı
|:
|% 82,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAMİ ÜSTÜN
|% 70,08
|5.642
|AK PARTİ
|DEĞER TULTAK
|% 10,54
|849
|TİP
|EŞREF KARAYÜN
|% 7,97
|642
|DİĞER
|% 5,99
|482
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|% 2,51
|202
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|% 0,77
|62
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAYA
|% 0,71
|57
|TKP
|UĞUR GÜNDÜZ
|% 0,4
|32
|DEVA PARTİSİ
|İLKER KÖYBAŞI
|% 0,34
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|EDİP TAZE
|% 0,2
|16
|BTP
|MÜMTAZ CEYLAN
|% 0,16
|13
|SAADET
|ALİ AVCI
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLANER
|% 0,1
|8
|AB PARTİ
|ÇAĞLA ÇAĞAN
|% 0,06
|5
|MİLLET
|HANİFİ KARAHASAN
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|ŞEBNEM DİLŞEN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,80
|Katılım Oranı
|:
|% 98,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 42,37
|3.605
|DİĞER
|% 33,69
|2.866
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 17,63
|1.500
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 3,63
|309
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 0,97
|82
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 0,84
|71
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 0,59
|50
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 0,22
|19
|BTP
|MEHMET KÜÇÜK
|% 0,02
|2
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,02
|2
|HKP
|DEVRİM SATI
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|AHMET ÖZER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,87
|Katılım Oranı
|:
|% 64,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 47,78
|3.464
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 35,07
|2.543
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 8,14
|590
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 5,42
|393
|DİĞER
|% 1,39
|101
|SOL PARTİ
|SERBAY MANSUROĞLU
|% 0,48
|35
|HKP
|BEDİ GENÇ
|% 0,39
|28
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,32
|23
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ATEŞ
|% 0,25
|18
|BTP
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|% 0,21
|15
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 0,18
|13
|ABP
|MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
|% 0,1
|7
|HÜDA PAR
|ABDULGANİ TARHAN
|% 0,1
|7
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT ERASLAN
|% 0,08
|6
|SAADET
|ADNAN MANSUROĞLU
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AZAZİ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,61
|Katılım Oranı
|:
|% 71,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHADIR AMAÇ
|% 53,42
|3.336
|MHP
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|% 31,85
|1.989
|DİĞER
|% 5,51
|344
|DP
|YAŞAR TOKSOY
|% 2,62
|164
|DEM PARTİ
|SABUHA AKDAĞ
|% 2,24
|140
|İYİ PARTİ
|CİHAN TUFAN
|% 1,65
|103
|YENİDEN REFAH
|YILDIRAY YILDIZ
|% 0,98
|61
|SAADET
|HALİL OLĞUN
|% 0,9
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|FADIL KESKİN
|% 0,26
|16
|ZAFER PARTİSİ
|KAZIM YALÇIN
|% 0,21
|13
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 0,16
|10
|AP
|İBRAHİM GÜLEN
|% 0,14
|9
|HÜDA PAR
|EMRE PEKÖZ
|% 0,05
|3
|BAĞIMSIZ
|MESUT TUNÇ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,48
|Katılım Oranı
|:
|% 76,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 46,03
|5.176
|MHP
|ERHAN AKI
|% 35,29
|3.968
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 9,19
|1.033
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 4,97
|559
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 2,84
|319
|SAADET
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|% 0,99
|111
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,4
|45
|BTP
|AHMET SAVCUN
|% 0,11
|13
|BAĞIMSIZ
|ALİ ÖZSOY
|% 0,07
|8
|MİLLET
|FADİMA IŞIK
|% 0,06
|7
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,70
|Katılım Oranı
|:
|% 84,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELAHATTİN ÇOLAK
|% 39,17
|1.011
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARATAŞ
|% 24,18
|624
|İYİ PARTİ
|YUSUF PERİŞAN
|% 23,13
|597
|DİĞER
|% 5,85
|151
|CHP
|HÜSEYİN BAĞCI
|% 3,76
|97
|YENİDEN REFAH
|ALİ KARAKAYA
|% 1,43
|37
|DEVA PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 1,2
|31
|ZAFER PARTİSİ
|TALİP AŞIK
|% 0,54
|14
|SAADET
|MUSTAFA YAVŞALAK
|% 0,23
|6
|BTP
|KANAN KARA
|% 0,16
|4
|TİP
|ARDA SARIGÜN
|% 0,15
|4
|MİLLİ YOL
|MEHMET ALİ ABUZAR
|% 0,12
|3
|BAĞIMSIZ
|ALİ TARAK
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,94
|Katılım Oranı
|:
|% 76,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 40,83
|7.967
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 40,12
|7.830
|DİĞER
|% 8,03
|1.568
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 6,81
|1.329
|YENİDEN REFAH
|AYDIN KAYA
|% 1,33
|259
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 0,67
|131
|DEM PARTİ
|MAHMUT AYDINCI
|% 0,61
|120
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,52
|102
|TİP
|ALİ AVCI
|% 0,24
|47
|SAADET
|SABAHADDİN ÇINAR
|% 0,2
|40
|HÜDA PAR
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|% 0,16
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER SEZGİN
|% 0,16
|31
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE ESRA DOĞAN
|% 0,1
|20
|TKP
|VASİL KOÇKAZI
|% 0,06
|11
|BTP
|YUSUF DOĞAN
|% 0,05
|9
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA BEBEK
|% 0,03
|6
|AB PARTİ
|HASAN ADİGÜZEL
|% 0,02
|4
|TKH
|MEHMET EYNALLI
|% 0,02
|3
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,01
|2
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|LİVAİ KAYA
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BULAR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,69
|Katılım Oranı
|:
|% 69,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 53,91
|9.237
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 30,05
|5.148
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 7,75
|1.328
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 4,32
|740
|DİĞER
|% 1,88
|323
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,77
|303
|SAADET
|ATİLA EROL
|% 0,12
|21
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,09
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEMET ŞİRİKÇİ
|% 0,05
|8
|DEM PARTİ
|MEDİHA YÜKSEL
|% 0,02
|3
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,02
|3
|HKP
|SAHİNAZ AKTAŞ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|HASAN KOCA
|% 0,01
|1
|TİP
|SEDA ELHAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,33
|Katılım Oranı
|:
|% 66,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM PAÇ
|% 35,96
|137
|MHP
|MEHMET DELİ
|% 33,86
|129
|CHP
|ALİ ÇİMER
|% 16,27
|62
|İYİ PARTİ
|AHMET UÇAR
|% 10,24
|39
|YENİDEN REFAH
|FEVZİ KURMUŞ
|% 2,1
|8
|SAADET
|MAHMUT ARAL
|% 0,79
|3
|BTP
|SALİH BOZDOĞAN
|% 0,26
|1
|MİLLET
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|% 0,26
|1
|DİĞER
|% 0,26
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,36
|Katılım Oranı
|:
|% 88,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 46,38
|5.301
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 29,44
|3.365
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 12,83
|1.466
|DİĞER
|% 6,29
|719
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 1,22
|139
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 1,13
|129
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 0,77
|88
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 0,72
|82
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,46
|53
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,46
|53
|BTP
|HAMİDE BOZDOĞAN
|% 0,13
|15
|MİLLET
|NEVZAT METİN
|% 0,05
|6
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM BEDİR
|% 0,05
|6
|HKP
|TÜRKAY AKTAŞ
|% 0,05
|5
|MİLLİ YOL
|ATNAN YETİŞ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,55
|Katılım Oranı
|:
|% 74,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 49,45
|5.800
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 29,78
|3.493
|DİĞER
|% 9,17
|1.076
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 8,77
|1.029
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 1,73
|203
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,44
|52
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,38
|45
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,14
|16
|HKP
|METİN BAKIMCI
|% 0,08
|9
|BTP
|ATIF CEYLAN
|% 0,04
|5
|HÜDA PAR
|AHMET AYTEKİN
|% 0,01
|1
|MİLLET
|ZEKİ KABCI
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,03
|Katılım Oranı
|:
|% 74,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 50,56
|4.498
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 41,25
|3.670
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 3,41
|303
|MİLLET
|HAMDİ UYGUN
|% 1,49
|133
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 1,05
|93
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,71
|63
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,48
|43
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,36
|32
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,26
|23
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,24
|21
|YENİDEN REFAH
|ÖZCAN ŞİRİN
|% 0,08
|7
|VATAN PARTİSİ
|ATİYE DÖNER
|% 0,07
|6
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN KESİK
|% 0,02
|2
|DİĞER
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,10
|Katılım Oranı
|:
|% 83,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 61,68
|2.360
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 35,02
|1.340
|DİĞER
|% 1,59
|61
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 0,76
|29
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 0,65
|25
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,21
|8
|BTP
|MALİK SÖKMEN
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,03
|1
|MİLLET
|İSMAİL ÖRÜN
|% 0,03
|1
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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