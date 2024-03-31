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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:33
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 1.308
Açılan Sandık Oranı : % 38,18
Kullanılan Oy : 307.127
Geçerli Oy : 296.223
Katılım Oranı : % 74,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 43,99130.302
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 41,88124.062
DİĞER% 5,7817.134
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 1,975.820
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,64.738
TİPGÖKHAN ZAN% 1,44.147
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,792.328
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,72.067
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,631.877
TKHNURAY YENİL% 0,431.264
YTPMESUT SAZ% 0,13388
BTPYUSUF GÜL% 0,12351
EMEPHALİL İMREK% 0,1309
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,1292
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,08237
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,06190
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,06178
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,05136
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,03100
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0377
APORHAN DEDE% 0,0271
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0245
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0139
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0139
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0132
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 16,08
Katılım Oranı : % 84,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 58,982.939
CHPEROL MENGÜÇ% 20,331.013
DİĞER% 10,5523
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 5,92295
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 1,2763
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 1,1859
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,0653
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 0,3819
BTPRİYAT ARSLAN% 0,2412
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,084
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,042
HKPYÜKSEL GENÇ% 0,021
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 21,28
Katılım Oranı : % 64,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 51,4813.567
CHPHÜSEYİN AKSOY% 40,6210.707
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,63693
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,87492
TİPECEVİT ALKAN% 0,75198
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,71188
DİĞER% 0,54143
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,45119
BTPFEHİM BAYIR% 0,38101
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,2259
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,2257
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0615
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,0512
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,025
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 17,5
Katılım Oranı : % 81,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 65,436.641
AK PARTİDEĞER TULTAK% 15,541.577
TİPEŞREF KARAYÜN% 7710
DİĞER% 5,73582
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 2,75279
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 1,35137
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,7576
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,3738
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,3637
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,220
SAADETALİ AVCI% 0,1616
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,1515
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,099
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,077
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,044
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,011
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 38,27
Katılım Oranı : % 98,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 41,893.833
DİĞER% 34,063.117
CHPÖMER SAĞLAM% 17,531.604
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 3,76344
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 191
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 0,8275
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,5954
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,2725
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,044
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,022
HKPDEVRİM SATI% 0,011
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,011
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 17,39
Katılım Oranı : % 65,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 45,845.357
TKPHİZAM HASIRCI% 34,694.054
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 10,941.278
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,37628
DİĞER% 1,14133
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,5463
HKPBEDİ GENÇ% 0,2934
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,2833
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,224
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,224
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,1416
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,112
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,0910
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,089
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,078
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,033
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 13,17
Katılım Oranı : % 71,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 52,914.497
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 31,532.680
DİĞER% 4,81409
DPYAŞAR TOKSOY% 3,54301
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 2,66226
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,59135
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 1,0387
SAADETHALİL OLĞUN% 0,9782
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,2824
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,2723
BTPERDİNÇ SAY% 0,1916
APİBRAHİM GÜLEN% 0,1412
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,076
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,011
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 52,53
Katılım Oranı : % 77,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 45,425.528
MHPERHAN AKI% 35,474.317
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 8,81.071
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 5,25639
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,14382
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 1,07130
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,4858
BTPAHMET SAVCUN% 0,1619
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,079
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,079
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,078
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 12,69
Katılım Oranı : % 83,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 39,391.322
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 24,11809
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 23,78798
DİĞER% 4,53152
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 4,14139
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 1,3144
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,9833
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,9532
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,279
BTPKANAN KARA% 0,155
TİPARDA SARIGÜN% 0,124
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,093
HÜDA PARVEFA SARI% 0,062
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,062
HKPSÜLEYMAN SERGEN GENÇ% 0,031
VATAN PARTİSİEDİP BİÇER% 0,031
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 22,71
Katılım Oranı : % 76,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 41,811.511
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,2511.085
DİĞER% 7,292.006
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,541.801
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,36373
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,76208
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 0,53145
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,38104
TİPALİ AVCI% 0,2775
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,1850
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,1644
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,1541
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,0925
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,0720
BTPYUSUF DOĞAN% 0,0514
TKHMEHMET EYNALLI% 0,0513
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,038
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,026
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,013
MİLLETALİ İÇİN% 0,013
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 01
BAĞIMSIZYUSUF KABA% 01
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 01
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 40,82
Katılım Oranı : % 69,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 54,0210.923
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 31,296.328
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 6,821.379
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 4,1829
DİĞER% 1,87378
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,61325
SAADETATİLA EROL% 0,1122
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,0919
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,048
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,013
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,013
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,012
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,012
TİPSEDA ELHAN% 0,011
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 66,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 35,96137
MHPMEHMET DELİ% 33,86129
CHPALİ ÇİMER% 16,2762
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 10,2439
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 2,18
SAADETMAHMUT ARAL% 0,793
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,261
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,261
DİĞER% 0,261
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 48,45
Katılım Oranı : % 83,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 48,935.602
SAADETRECEP BAYSAL% 31,393.594
CHPMEHMET YILMAZ% 14,081.612
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,28147
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,28147
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,8294
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,7990
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,5462
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,5361
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,1517
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,067
MİLLETNEVZAT METİN% 0,067
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,056
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,044
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 29,02
Katılım Oranı : % 73,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 50,766.950
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 29,494.038
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 8,751.198
DİĞER% 7,941.087
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,87256
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,4967
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,3750
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,1419
HKPMETİN BAKIMCI% 0,0912
BTPATIF CEYLAN% 0,079
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,023
MİLLETZEKİ KABCI% 0,012
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 20,50
Katılım Oranı : % 74,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 49,626.502
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 40,185.265
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 4,75622
MİLLETHAMDİ UYGUN% 2,23292
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,84110
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,7193
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,5674
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,3749
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,2735
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,2432
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,0811
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,0810
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,056
DİĞER% 0,022
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 84,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 61,242.587
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 35,981.520
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,7833
DİĞER% 0,6929
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,6427
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,2611
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,177
BTPMALİK SÖKMEN% 0,125
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,125

Kaynak: AA

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