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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:54
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 1.482
Açılan Sandık Oranı : % 43,26
Kullanılan Oy : 345.698
Geçerli Oy : 333.547
Katılım Oranı : % 74,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 43,98146.697
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 42,41141.465
DİĞER% 5,1217.071
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 1,986.597
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,675.553
TİPGÖKHAN ZAN% 1,484.932
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,82.662
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,672.227
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,622.063
TKHNURAY YENİL% 0,421.394
YTPMESUT SAZ% 0,14467
BTPYUSUF GÜL% 0,12399
EMEPHALİL İMREK% 0,1337
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,09311
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,09306
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,06216
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,06206
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,04148
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,04125
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0388
APORHAN DEDE% 0,0387
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0260
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0148
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0145
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0143
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 22,38
Katılım Oranı : % 77,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 60,233.952
CHPEROL MENGÜÇ% 24,131.583
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 5,52362
DİĞER% 3,57234
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 2,3151
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,3991
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 1,3186
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 1,172
BTPRİYAT ARSLAN% 0,2315
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,085
VATAN PARTİSİMETİN GÜRLEK% 0,075
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,064
HKPYÜKSEL GENÇ% 0,011
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 27,23
Katılım Oranı : % 63,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 52,9317.626
CHPHÜSEYİN AKSOY% 38,8112.922
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,57857
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,93643
TİPECEVİT ALKAN% 0,84279
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,81270
DİĞER% 0,56186
BTPFEHİM BAYIR% 0,46152
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,44147
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,2892
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,2171
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0620
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,0620
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,0414
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 19,58
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 66,97.536
AK PARTİDEĞER TULTAK% 14,771.664
TİPEŞREF KARAYÜN% 7,65862
DİĞER% 4,32486
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 2,79314
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 1,23139
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,7989
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,4146
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,3742
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,2124
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,1921
SAADETALİ AVCI% 0,1517
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,0910
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,089
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,044
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,011
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 40,74
Katılım Oranı : % 96,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 42,674.076
DİĞER% 31,072.968
CHPÖMER SAĞLAM% 18,041.723
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 4,35415
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 1,29123
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 1,0196
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,8682
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,5149
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,077
AB PARTİAHMET ŞENAY% 0,055
HKPDEVRİM SATI% 0,044
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,033
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,011
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 24,84
Katılım Oranı : % 66,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 46,667.943
TKPHİZAM HASIRCI% 35,726.080
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 8,961.526
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,14875
DİĞER% 1,4238
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,6103
HKPBEDİ GENÇ% 0,2949
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,2746
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,2746
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,235
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,1118
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,0915
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,0915
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,0915
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,0813
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,035
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 16,73
Katılım Oranı : % 72,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 52,165.596
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 32,833.522
DİĞER% 5,2558
DPYAŞAR TOKSOY% 3,08331
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 2,29246
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,51162
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 1,02109
SAADETHALİL OLĞUN% 0,9299
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,2830
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,2628
APİBRAHİM GÜLEN% 0,221
BTPERDİNÇ SAY% 0,1819
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,067
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,011
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 58,59
Katılım Oranı : % 77,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 46,226.326
MHPERHAN AKI% 35,444.850
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 8,261.131
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 5,15705
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,1424
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 1,02139
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,4460
BTPAHMET SAVCUN% 0,1622
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,0710
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,0710
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,079
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 17,16
Katılım Oranı : % 83,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 39,631.836
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 23,71.098
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 23,571.092
DİĞER% 4,88226
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 4,4204
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 1,1754
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,9745
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,9142
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,2813
BTPKANAN KARA% 0,178
TİPARDA SARIGÜN% 0,115
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,073
HÜDA PARVEFA SARI% 0,042
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,042
HKPSÜLEYMAN SERGEN GENÇ% 0,021
VATAN PARTİSİEDİP BİÇER% 0,021
BAĞIMSIZHÜSEYİN DEMİREL% 0,021
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 29,48
Katılım Oranı : % 75,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 41,3514.783
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,7214.558
DİĞER% 7,642.733
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,452.307
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,35482
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,72256
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 0,52185
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,3106
TİPALİ AVCI% 0,2382
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,1762
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,1450
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,1244
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,0830
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,0622
BTPYUSUF DOĞAN% 0,0516
TKHMEHMET EYNALLI% 0,0415
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,028
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,015
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,014
MİLLETALİ İÇİN% 0,014
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 0,012
BAĞIMSIZYUSUF KABA% 01
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 01
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 47,76
Katılım Oranı : % 69,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 53,2912.860
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 31,067.496
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 6,771.633
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 5,271.271
DİĞER% 1,67403
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,64395
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,1126
SAADETATİLA EROL% 0,125
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,038
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,036
TİPSEDA ELHAN% 0,013
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,012
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,012
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 01
BTPÖMER ÖZSOY% 01
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 71,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 34,9200
MHPMEHMET DELİ% 32,81188
CHPALİ ÇİMER% 17,98103
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 11,5266
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 1,579
SAADETMAHMUT ARAL% 0,74
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,181
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,171
DİĞER% 0,171
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 53,61
Katılım Oranı : % 82,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 48,216.148
SAADETRECEP BAYSAL% 31,474.013
CHPMEHMET YILMAZ% 14,191.809
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,42181
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,36174
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,85109
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,8102
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,6482
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,677
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,225
MİLLETNEVZAT METİN% 0,0911
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,068
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,067
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,034
DİĞER% 0,022
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 33,93
Katılım Oranı : % 72,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 52,248.164
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 30,064.698
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 8,841.382
DİĞER% 5,55867
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,92300
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,4977
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,4368
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,2640
BTPATIF CEYLAN% 0,115
HKPMETİN BAKIMCI% 0,069
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,034
MİLLETZEKİ KABCI% 0,024
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 25,54
Katılım Oranı : % 74,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 50,548.232
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 39,996.514
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 4,63754
MİLLETHAMDİ UYGUN% 1,8294
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,78127
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,64104
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,5386
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,3658
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,2947
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,2135
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,116
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,0711
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,058
DİĞER% 0,012
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 20,95
Katılım Oranı : % 84,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 61,442.746
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 35,491.586
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,8739
DİĞER% 0,8337
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,7433
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,2511
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,167
BTPMALİK SÖKMEN% 0,115
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,115

Kaynak: AA

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