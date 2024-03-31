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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 1.628
Açılan Sandık Oranı : % 47,52
Kullanılan Oy : 379.919
Geçerli Oy : 366.504
Katılım Oranı : % 74,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 43,79160.512
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 42,69156.445
DİĞER% 4,8217.668
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,017.359
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,686.154
TİPGÖKHAN ZAN% 1,535.607
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,833.048
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,692.528
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,672.441
TKHNURAY YENİL% 0,381.398
YTPMESUT SAZ% 0,15568
BTPYUSUF GÜL% 0,12445
EMEPHALİL İMREK% 0,11390
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,1372
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,09332
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,07251
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,06234
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,05185
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,04148
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,03109
APORHAN DEDE% 0,0397
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0265
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0258
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0150
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0140
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 24,48
Katılım Oranı : % 77,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 60,754.322
CHPEROL MENGÜÇ% 24,221.723
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 5,61399
ZAFER PARTİSİOSMAN YILMAZ% 2,33166
DİĞER% 1,84131
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,69120
BÜYÜK BİRLİKABDULGANİ TAZEOĞLU% 1,6114
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 1,43102
BTPRİYAT ARSLAN% 0,2417
HÜDA PARAHMET ARSLANER% 0,17
VATAN PARTİSİMETİN GÜRLEK% 0,17
MİLLETZÜBEYDE ÖRÜN% 0,086
HKPYÜKSEL GENÇ% 0,011
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 31,30
Katılım Oranı : % 63,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 54,4720.849
CHPHÜSEYİN AKSOY% 37,1614.226
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,54970
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,93740
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,83318
TİPECEVİT ALKAN% 0,79302
DİĞER% 0,59226
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,51195
BTPFEHİM BAYIR% 0,43165
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,29109
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,2389
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,1351
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,0623
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,0416
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 24,58
Katılım Oranı : % 79,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 67,739.614
AK PARTİDEĞER TULTAK% 14,312.031
TİPEŞREF KARAYÜN% 7,931.126
DİĞER% 4,1582
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 2,63373
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 1,02145
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,82116
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,4259
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,3246
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,2129
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,1826
SAADETALİ AVCI% 0,1420
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,0912
AB PARTİÇAĞLA ÇAĞAN% 0,069
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,034
VATAN PARTİSİŞEBNEM DİLŞEN% 0,012
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 41,98
Katılım Oranı : % 96,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 42,824.159
DİĞER% 30,212.934
CHPÖMER SAĞLAM% 18,271.775
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 4,37424
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 1,37133
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 1,15112
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,9491
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,5856
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,110
AB PARTİAHMET ŞENAY% 0,088
HKPDEVRİM SATI% 0,055
BTPMEHMET KÜÇÜK% 0,055
HÜDA PARAHMET ÖZER% 0,011
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 30,12
Katılım Oranı : % 66,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 46,969.652
TKPHİZAM HASIRCI% 35,437.281
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 9,111.872
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,141.056
DİĞER% 1,27260
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,54112
HKPBEDİ GENÇ% 0,2959
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,2858
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,2755
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,1940
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,1531
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,120
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,0919
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,0816
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,0715
VATAN PARTİSİMEHMET AZAZİ% 0,037
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 25,98
Katılım Oranı : % 74,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 50,288.536
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 32,295.483
DİĞER% 5,59950
DPYAŞAR TOKSOY% 3,99677
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 2,61443
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,72292
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 1,24210
SAADETHALİL OLĞUN% 1,06180
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,3457
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,3254
APİBRAHİM GÜLEN% 0,2136
BTPERDİNÇ SAY% 0,1831
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,0916
BAĞIMSIZMESUT TUNÇ% 0,047
MİLLETRECEP GÜÇLÜBİLEK% 0,023
MİLLİ YOLMUHAMMET ESABİL DUYMAZ% 0,023
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 78,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 45,626.787
MHPERHAN AKI% 35,155.230
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 8,721.297
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 5,46813
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 3,13465
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 1,04154
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,4973
BTPAHMET SAVCUN% 0,1726
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,0913
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,0710
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,069
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 18,66
Katılım Oranı : % 84,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 40,762.049
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 23,831.198
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 22,641.138
DİĞER% 4,5226
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 4,32217
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 1,2362
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,9548
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,9146
SAADETMUSTAFA YAVŞALAK% 0,2613
BTPKANAN KARA% 0,168
TİPARDA SARIGÜN% 0,168
HÜDA PARVEFA SARI% 0,084
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,063
BAĞIMSIZALİ TARAK% 0,063
HKPSÜLEYMAN SERGEN GENÇ% 0,021
MİLLETAHMET DAŞGIN% 0,021
VATAN PARTİSİEDİP BİÇER% 0,021
BAĞIMSIZHÜSEYİN DEMİREL% 0,021
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 35,66
Katılım Oranı : % 75,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 41,5417.905
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,9617.654
DİĞER% 7,143.077
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,442.776
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,42614
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,74317
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 0,51220
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,25107
TİPALİ AVCI% 0,2398
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,1983
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,1563
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,1354
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,0731
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,0624
BTPYUSUF DOĞAN% 0,0418
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,0417
TKHMEHMET EYNALLI% 0,0315
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,027
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,016
MİLLETALİ İÇİN% 0,015
BAĞIMSIZLİVAİ KAYA% 0,014
BAĞIMSIZYUSUF KABA% 0,014
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 01
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 51,02
Katılım Oranı : % 69,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 53,1513.737
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 31,288.084
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 6,61.706
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 5,151.331
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,68435
DİĞER% 1,61416
SAADETATİLA EROL% 0,1640
BTPÖMER ÖZSOY% 0,1232
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,1231
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,0514
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,0410
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,013
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,013
HÜDA PARHASAN KOCA% 0,013
TİPSEDA ELHAN% 0,013
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 13,89
Katılım Oranı : % 74,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET DELİ% 35,86256
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM PAÇ% 34,45246
CHPALİ ÇİMER% 16,39117
İYİ PARTİAHMET UÇAR% 9,870
YENİDEN REFAHFEVZİ KURMUŞ% 2,115
SAADETMAHMUT ARAL% 0,75
BTPSALİH BOZDOĞAN% 0,282
MİLLETİSRAFİL ŞİMŞEK% 0,141
VATAN PARTİSİSADIK KARAKAŞ% 0,141
DİĞER% 0,141
PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 56,70
Katılım Oranı : % 83,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 47,826.451
SAADETRECEP BAYSAL% 31,494.247
CHPMEHMET YILMAZ% 14,11.902
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,43193
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 1,36184
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,96130
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,92124
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,6385
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,681
DİĞER% 0,2432
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,227
MİLLETNEVZAT METİN% 0,0912
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,068
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,068
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,045
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 36,16
Katılım Oranı : % 72,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 52,28.702
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 30,295.049
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 8,961.493
DİĞER% 5,2867
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,92320
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,5186
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,4677
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,2541
BTPATIF CEYLAN% 0,116
HKPMETİN BAKIMCI% 0,059
HÜDA PARAHMET AYTEKİN% 0,046
MİLLETZEKİ KABCI% 0,024
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 31,65
Katılım Oranı : % 74,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 49,8610.071
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 40,188.115
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 4,9989
MİLLETHAMDİ UYGUN% 2,19443
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,77155
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,52105
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,52105
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,3775
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,2652
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,241
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,1122
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,0714
HÜDA PARSELAHATTİN KESİK% 0,049
DİĞER% 0,012
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 24,76
Katılım Oranı : % 86,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 59,773.313
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 34,731.925
DİĞER% 3,09171
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,8346
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,8145
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,2715
BTPMALİK SÖKMEN% 0,1810
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,1810
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,148

Kaynak: AA

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