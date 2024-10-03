Hava Sıcaklıkları Artıyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 24, en düşük 9; İstanbul'da en yüksek 23, en düşük 14; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 17 derece olacak.