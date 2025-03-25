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Hava Sıcaklıkları Artıyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyredecek.

25.03.2025 08:37
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise artmaya devam etmesi bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 22, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 24, en düşük 16 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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