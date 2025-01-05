Havalimanları 2024\'te 230 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının bir yılda 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı hava yolu verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, aralık ayında iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, "Uçak trafiği 2023 yılının aralık ayı ile kıyaslandığında; iç hatlarda yüzde 3,7, dış hatlarda ise yüzde 7,3 artış meydana geldi" dedi.

'ARALIKTA YOLCU SAYISI YÜZDE 8,2 ARTTI'

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda ise 8 milyon 470 bin 630 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 562 bin 646 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,2 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere 380 bin 912 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

'YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 7,5 ARTIŞ YAŞANDI'

2024 yılı verilerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 902 bin 78, dış hatlarda ise 866 bin 779 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 902 bin 78, dış hatlarda ise 866 bin 779 oldu. Üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 290 bin 581 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılına göre yüzde 5,5 artış gösterdi. Bir yılda iç hatlarda 95 milyon 293 bin 38, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin 726 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu."

'TURİZM MERKEZLERİ 60 MİLYON YOLCU AĞIRLADI'

İstanbul Havalimanı'nda ise bir yıllık süreçte; iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplamda 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "İç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplamda 79 milyon 988 bin 272 yolcuya hizmet verildi. 2023 ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının da iç hatlarda 18 milyon 107 bin 340, dış hatlarda ise 42 milyon 749 bin 396 olmak üzere toplamda 60 milyon 856 bin 736'ya ulaştığını bildirdi. İç hatlarda 143 bin 217, dış hatlarda ise 267 bin 526 olmak üzere toplamda 410 bin 743 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı'nda 38 milyon 254 bin 905, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 51 bin 608 yolcu trafiği gerçekleşti" ifadelerini kullandı.