Havza\'da Muhtar Seçimi Yapıldı

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Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seçim öncesi muhtarlara vakıf müdürü Fatih Bıyık tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Seçilecek iki muhtarın 2025 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev yapacağını kaydedildi.

Mütevelli heyeti üyeliği için Yağcımahmut Mahallesi Muhtarı Şaban Bektaş ve Ereli Mahallesi Muhtarı Ömer Siel aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda oyların tamamını alan Bektaş ve Siel, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.