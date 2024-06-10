Havza'da Ormanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Havza'da Ormanlara Girişler Yasaklandı

Havza\'da Ormanlara Girişler Yasaklandı

Havza'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, yapılan açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklık değerlerinin artacağı ve oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla tedbirler alındığını belirtti. Alınan tedbirler kapsamında ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. Ayrıca anız ve bahçe artıklarının yakılması, havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı maddelerin kullanılması da yasaklandı. Ancak sahipsiz hayvanları beslemek isteyenler izin alarak ormanlara girebilecekler. Vatandaşlar, ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda acil çağrı merkezine haber vererek zamanında müdahale edilmesini sağlamalıdır.

10.06.2024 16:07
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Havza'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, yaptığı açıklamada, Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun toplandığını söyledi.

Mutlu, orman yangınlarını önlemek amacıyle 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirterek, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Havza Kaymakamlığımız tarafından bir dizi tedbir alındı." dedi.

Mutlu, "Alınan tedbirler kapsamında 01 Haziran ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. Alınan kararlar çerçevesinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklanmıştır. Ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Öte yandan sahipsiz hayvanları beslemek isteyenler izin alarak ormanlara girebilecekler." diye konuştu.

Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığına değinen Mutlu, "Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli." ifadelerini kullandı.

Yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığına değinen Rıdvan Mutlu, "Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Bahçe, Çevre, Orman Yangınları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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