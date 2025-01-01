Hawaiian Airlines Uçuşunda Acil Dönüş

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SAN FRANCISCO, 1 Ocak (Xinhua) -- ABD'de Hawaiian Airlines'a ait Airbus A330 tipi bir uçak, havalandıktan kısa süre sonra mürettebatın kokpitte duman olduğunu bildirmesi üzerine geri döndü. The Seattle Times'ın salı günkü haberinde olayın Seattle-Honolulu uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hawaiian Airlines'ın 21 sefer sayılı uçağı pazartesi günü saat 13.00 sularında Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde dönüş yaptı. İdare, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hawaiian Airlines, dumanın görünür olmadığını belirterek dumanı gaz olarak tanımladı.

Hawaiian Airlines Sözcüsü Marissa Villegas, "Pilot acil durum ilan ederek uçuş önceliği talep etti ve Airbus A330 havalimanına sorunsuz şekilde indi. Önlem olarak, sağlık ve itfaiye personeli uçağı apronda karşıladı. 273 yolcu ve 10 mürettebatın tamamı güvenli şekilde uçaktan indi" dedi.

Villegas, 21 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere başka bir uçağın salı sabahı başarıyla havalandığını belirtti.

Haberde SeaTac merkezli Alaska Air Group'un Hawaiian Airlines'ı satın alma işleminin eylül ayında tamamlandığı ve iki havayolu şirketinin operasyonlarını birleştirme sürecinde olduğu kaydedildi.