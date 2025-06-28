Hayalindeki Askerlik Gerçekleşti

Yalova Belediyesinde temizlik işçisi Mahmut Kanarya (52), askerliğe elverişli olmadığı için yapamadığı 32 yıllık hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Çalışma arkadaşları Kanarya'nın eline kına yakarak, "en büyük asker bizim asker" sloganlarıyla Yalova İl Jandarma Komutanlığındaki temsili askerlik görevine uğurladı.

Uğurlama törenine Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Riyasettin Yılmaz ile Yalova Belediyesi Gelirler Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Murat Arslanhan da yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığında bulunan komutanlar tarafından karşılanan Kanarya'ya ilk olarak asker tıraşı yapıldı ve jandarma üniforması giydirildi. Jandarma üniformasını giydikten sonra komutanlar tarafından nizami eğitime alınan Mahmut Kanarya, nizamiyede nöbet tuttu.

Karavanadan yemek yiyen Kanarya, sonrasında Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ile bir araya geldi. Burada Kanarya, almış olduğu nizami eğitimle Albay Altın'a tekmil vererek selamlaştı ve günün anısını ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdi.

Mahmut Kanarya, yaptığı açıklamada 32 yıl önce askerlik yoklamasına girdiğini ve askere elverişli olmadığı gerekçesiyle asker olamadığını anlattı.

Yalova Belediyesi Gelirler Müdürü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı Murat Arslanhan ise Yalova Belediyesi ve Yalova İl Jandarma Komutanlığına destekleri için teşekkür etti.