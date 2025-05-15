Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince Dörtyol ilçesinde düzenlenen "Can Veren Pervaneler" söyleşisine katıldı.
İnanç, Dörtyol Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu.
İnanç'ın konuya ilişkin hatıra ve tecrübelerini paylaştığı programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Hayati İnanç Dörtyol'da Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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