Hayırseverden Havza'daki Öksüz ve Yetimlere Yardım - Son Dakika
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Hayırseverden Havza'daki Öksüz ve Yetimlere Yardım

Hayırseverden Havza\'daki Öksüz ve Yetimlere Yardım

Havzalı olan ve şehir dışında ikamet eden bir hayırsever, Havza'da 10 öksüz ve yetime giyim ile gıda yardımında bulundu. Yardım kolileri, mahalle muhtarları aracılığıyla öksüz ve yetimlere ulaştırıldı. Mahalle muhtarı Sevil Çelik, hayırsevere teşekkür ederek, yardımların ramazan öncesi yetimlerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

10.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:01
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Havzalı olan ve şehir dışında ikamet eden bir hayırsever, Havza'da 10 öksüz ve yetime giyim ile gıda yardımında bulundu.

Hayırsever tarafından ilçeye ulaştırılan yardım kolileri, mahalle muhtarları aracılığıyla öksüz ve yetimlere ulaştırıldı.

Mahallesinde yaşayan 4 yetime kolilerin ulaştırılmasında yardımcı olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, ismini açıklamak istemeyen hayırsevere teşekkür ederek, "Yaklaşan ramazan öncesi yardımsever bir kişi tarafından öksüz ve yetimlerimizin yüzleri güldürüldü. Göndermiş olduğu hediye ve yardımları yetimlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu hayrı yapanlardan Allah razı olsun, Rabb'im niyetlerini kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA

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