Hayırseverler, Yaşlı Çiftin Evi Yeniledi

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Siirt'te yaşlı çiftçin evi elden geçirilerek yaşanılacak duruma getirildi

SİİRT - Siirt'te yaşlı çiftin çöp yığınına dönüşen evi, hayırseverlerin desteğiyle elden geçirilerek yaşanılacak duruma getirildi.

Siirt'in Çal Mahallesi'nde eşiyle tek başına yaşayan 71 yaşındaki Abdurezzak Kavak'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları harekete geçti. Ev, STK'ların desteğiyle çöpten temizlendi, daha sonra tadilattan geçirildi. Hayırseverlerinde desteğiyle yaşlı çiftine evine beyaz eşya, mobilya ve giysi ihtiyaçları karşılandı.

STK il temsilcisi Mesut Karanfil, aile için kendilerine bir hafta önce ihbar geldiğini, ihbarı değerlendirip eve geldiklerini söyledi.

Durumun bayağı kötü olduğunu belirten Karanfil, "Ev yaşanılacak durumda değildi. Baba, kulakları çok ağır işitiyor ve sürekli hasta olduğunu bize belirtti. Elektrik faturasını ödeyemediği için sobayı da yakamıyor. Bu sıkıntılarını dile getirdi" dedi.