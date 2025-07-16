Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.
Canhıdır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, çiftçiler de çalışmalara destek verdi.
Yangında bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanı zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da Anız Yangını: 400 Arı Kovanı Zarar Gördü - Son Dakika
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