Hayrabolu\'da Arpa Hasadı Başladı

Hayrabolu ilçesinde arpa hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, AA muhabirine, hasat çalışmalarının yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.

Dekar başına verimin 450 kilogram olduğunu ifade eden Evin, ilçede 14 bin dekar alanda arpa ekildiğini kaydetti.

Evin, üreticilere bol kazanç dileğinde bulundu.