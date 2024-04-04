Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Bu kapsamda evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 13 tabanca fişeği ve 9 tüfek fişeği ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 4 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
-Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönence Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hayrabolu'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Olayın ardından şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soruşturma devam ederken şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.
Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını alarak Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildiğini duyurdu. Doğan, halka teşekkür ederek yeni döneme hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erzincan'da Taksim TOKİ Camii'nde düzenlenen Teravih Namazı-Çocuk Buluşması programına İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve 130 çocuk katıldı. Namaz sonrasında çocuklara hitap edilerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, hediyeler takdim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı altın hırsızlığı olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. ve B.Y. isimli 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerindeki altınların çalındığı noktalarda incelemelerde bulundu ve şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.C'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. İftar programına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?