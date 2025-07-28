Hayrabolu'da Saman Yangını

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında çok sayıda saman balyaları yandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrabolu'ya bağlı Kutlugün mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Aykan'ın evinin bahçesindeki bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Samanların yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1500 saman balyası yandı.
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