Hayrabolu\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan 500'e yakın el emeği ürün sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, yaptığı açıklamada, halkın beklentileri, yetenekleri ve talepleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve mesleki kurslar açtıklarını söyledi.

Özellikle üretime yönelik, gelir getirici ve istihdam kolaylığı sağlayıcı kurslar açtıklarını belirten Karadayı, kurslarda piyasanın ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirdiklerini ifade etti.

Kurslarda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı öğreterek, aile birliğine katkıda bulunan fertler yetiştirmek için tüm imkanların kullanıldığını dile getiren Karadayı, "Özellikle kadın kursiyerler, anne sağlığı, çocuk bakımı, ev ekonomisi, çevre düzenlemesi, girişimcilik ve doğal afetlerden korunma konularında bilinçlendirilerek bilinçli, kendine güvenen, yarınına umutla bakan bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Serginin 2 gün gezilebileceği belirtildi.