Hayvan Üreme Ürünleri Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
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Hayvan Üreme Ürünleri Yönetmeliği Yayımlandı

Tarım Bakanlığı, damızlık hayvanlardan elde edilen üreme ürünlerinin üretim ve denetimi için yönetmelik belirledi.

31.12.2024 10:17
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Damızlık hayvanlardan elde edilen üreme ürünlerinin üretimine, depolanmasına ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Üreme Ürünlerinin Üretimi, İthalat ve İhracatı ile Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, damızlık hayvanlardan elde edilen üreme ürünlerinin üretimine, depolanmasına, piyasaya arzına, ithalat ve ihracatına, spermalarda kalite analizi yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere ait laboratuvarlara yetki verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, üreme ürünlerinin üretimi için, üretim merkezleri Bakanlıktan, embriyo üretim ve satış işletmeleri, embriyo üretim işletmeleri, mobil embriyo üretim araçları, embriyo toplama ekipleri ve embriyo üretim ekipleri il tarım ve orman müdürlüklerinden izin alacak.

At türü hayvanlardan yalnızca sperma üretimi veya ithalatı gerçekleştirilecek, embriyo üretimi veya ithalatı yapılamayacak.

Üretim merkezleri yerleşim yerlerinden uzak, hayvan hareketlerinin olmadığı, hastalık bulaşma riskinin az olduğu ve çevresinde bulaşmaya yol açacak, biyogüvenliği tehdit edecek hayvan hastanesi, hayvan pazarı, panayır, kesimhane, çöp ve atık yığınları, bataklık veya sulak alanlar gibi zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamların bulunmadığı yerlerde kurulacak.

Aynı üretim merkezinde, farklı tür donör hayvanlardan aynı üreme ürünü üretilmesi halinde, aynı üretim ünitesi kullanılabilecek, farklı üreme ürünü üretilmesi durumunda ise sperma ve embriyo üretimi için ayrı üretim üniteleri bulunması zorunlu olacak.

Kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait sığır, manda, koyun, keçi ve at türü donör hayvanlardan, sperma üretim merkezlerinde kendi adına sözleşmeli olarak sperma üretimi yaptırabilecek. Üretime dair her türlü sorumluluk üretim merkezine ait olacak.

Embriyo üretim ve satış işletmesi izni verilmesi

Embriyo üretim ve satış işletmesi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerde yetkili, kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili amir, üniversitelerin veteriner fakültelerinde ise dekan, gerekli belgelerle tarım ve orman il müdürlüğüne başvuruda bulunacak.

Üretim merkezlerinde yapılan resmi kontroller, Bakanlık tarafından yılda en az bir kez, il müdürlüğü tarafından yılda en az iki kez olmak üzere üretim merkezine haber verilmeksizin gerçekleştirilecek. Ancak üretim merkezlerinde çalışma izni başvurusu ile donör adayı/donör hayvanlar ve üretilen spermalardan numune alınması talebine istinaden yapılan resmi kontroller haberli olacak.

Eksiklik tespiti halinde, uygunsuzluğun durumuna göre en fazla 180 gün süre verilecek ve denetim raporunun bir nüshası sorumlu yönetici, sorumlu veteriner hekim ya da üretim merkezi sahibine teslim edilecek. Verilen süre sonunda yapılan denetimde, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmemesi durumunda çalışma izni 90 gün süreyle askıya alınacak ve bu süre sonunda tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmemesi durumunda çalışma izni iptal edilecek.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle sperma ve embriyo ithalatı, sperma ve embriyo ithalatı için yeterlilik belgesi ve tutulması gerekli kayıtlara ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelikler 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak cezalar arttı

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Bakanlığın Çevre Kanunu kapsamında uygulayacağı idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.

Buna göre, özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza tutarları 557 bin 212 lira ile 2 milyon 786 bin 492 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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