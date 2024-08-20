Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ABD Doları gösterge tahvili getirisi düştü

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvili getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.