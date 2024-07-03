Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını, dezenflasyon sürecinin başladığını ve yıl sonu hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, fiyat istikrarına ulaşana kadar programlarını kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacaklarını ifade etti.

03.07.2024 11:52
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını, "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - Son Dakika

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