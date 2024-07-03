Haziranda Tüketici Fiyatları Yüzde 4,27 Arttı

Güncel

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,27 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 113,08 oldu.

ENAG, haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,27 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113,08 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 9,30 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.