Hebei'de Kömür Madeni Göçüğü - Son Dakika
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Hebei'de Kömür Madeni Göçüğü

Çin'in Hebei eyaletindeki kömür madeninde göçükte 6 madenci mahsur kaldı, 2'si kurtarıldı.

24.10.2024 09:34
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SHİJİAZHUANG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 6 madenciden 2'si kurtarıldı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Perşembe günü saat 10.40 sularında göçük altından çıkarılan 2 madencinin sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Kurtarma ekipleri mahsur kalan diğer madencilere ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Göçük, devlete ait büyük bir kömür madenciliği şirketi olan Kailuan Grup Limited Şirketi'nin yan kuruluşu Qianjiaying madeninde Çarşamba günü sabah saat 04.37'de meydana gelmişti.

Qianjiaying madeni, Hebei eyaletinin Tangshan kentine bağlı Fengnan ilçesinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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