Hegseth'in Güvenli Olmayan İnterneti - Son Dakika
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Hegseth'in Güvenli Olmayan İnterneti

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, güvenli olmayan bir ağ üzerinden Signal uygulamasını kullandığı iddia edildi.

25.04.2025 01:50
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmak için ofisine güvenli olmayan internet ağı bağlattığı iddia edildi.

Hegseth'in ofisindeki internet bağlantısı hakkında bilgi sahibi 2 yetkili, anonim kalmak şartıyla Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

Yetkililer, Hegseth'in başlangıçta ofisinde, Pentagon'un kablosuz internetine bağlanabileceği alanda bu hizmeti kullandığını ancak daha sonra kendi bilgisayarı için bir internet ağı bağlanmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Bu internet bağlantısının ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) internetin güvenlik filtrelerini ve protokollerini "es geçtiğini" belirten yetkililer, Hegseth'in güvenli olmayan bu internet ağına Signal'i kullanmak için bağlandığını iddia etti.

Öte yandan ABD'nin askeri internet ağının güvenliği hakkında bilgi sahibi yetkililer, söz konusu internet ağının Pentagon'a bağlı IP adresi olarak görünmediğini ve kullanıcının "maskelendiğini" kaydetti.

Yetkililer, internet ağının "hacklenmeye" ve takip edilmeye karşı savunmasız olabileceğine de dikkati çekti.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "(ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

Pentagon Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

The New York Times, 20 Nisan'da Hegseth'in Yemen operasyonuyla ilgili ayrıntıları eşi Jennifer Hegseth, Pentagon'da görev yapan kardeşi Phil Hegseth ve avukatı Tim Parlatore'nin de yer aldığı bir başka Signal grubunda da paylaştığını bildirmişti.

The Washington Post ise Hegseth'in Signal'i Pentagon ofisindeki masaüstü bilgisayara yüklediğini, kişisel cep telefonuna da indirdiğini ileri sürmüştü.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise ofisinin Hegseth'in "hükümet bilgisayarında Signal'i hiç bir zaman kullanmadığını" teyit edebileceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'in Güvenli Olmayan İnterneti - Son Dakika

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