Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde N.Ş'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te Yangın: Ev Kül Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?