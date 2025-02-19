Hendek\'te Yangın: Ev Kül Oldu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde N.Ş'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.