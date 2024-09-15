Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Işıkhan olayın araştırılması için 1 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız tarafından, yaşanan olayı araştırmak üzere 1 Başmüfettiş ile 1 Müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."