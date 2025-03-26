Heraeus'tan Yeni Kuvars Tesisine Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Heraeus'tan Yeni Kuvars Tesisine Yatırım

Heraeus Grubu, Shenyang'da yeni kuvars üretim tesisini açarak Çin-Alman işbirliğini güçlendiriyor.

26.03.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHENYANG, 26 Mart (Xinhua) -- Alman teknoloji şirketi Heraeus Grubu salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Çin-Alman üretim işbirliğini derinleştirmeye yönelik yeni bir hamle olarak yeni kuvars üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Toplamda yaklaşık 600 milyon yuanlık (yaklaşık 83,6 milyon ABD doları) yatırımla kurulan tesis, Heraeus'un Çin'deki en büyük yarı iletken projesi olarak öne çıkıyor. Fabrika, yarı iletken endüstrisi için yüksek saflıkta ve çok yüksek kerteli saflıkta sentetik kuvars ürünlerinin üretilip geliştirilmesine odaklanacak.

Heraeus Grubu Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Frank Stietz, yeni fabrikanın faaliyetlerinin Heraeus'un "Çin'de, Çin için" stratejisinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Akıllı ve çevre dostu tesis ve tekniklerin kullanıldığı yeni tesis, üretim verimliliğini artırmak için lojistik, işgücü ve bilgi akışlarını optimize edecek.

Şirket, tesisin Çin'in yarı iletken sektörü müşterilerinin en yeni taleplerini karşılamak amacıyla yeni ürünler ve teknikler keşfedeceğini de kaydetti.

Heraeus Büyük Çin'in Başkanı Ai Zhouping, yeni fabrikayı gelişmiş bir üretim ve inovasyon üssü haline getirerek yarı iletken sektörünün gelişimine ve Çin'in kuzeydoğu bölgesindeki yarı iletken sanayi zincirinin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Küresel bir Fortune 500 şirketi olan Heraeus Grubu, çevre koruma, elektronik, sağlık hizmetleri ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heraeus'tan Yeni Kuvars Tesisine Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Heraeus'tan Yeni Kuvars Tesisine Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement