Heraeus'tan Yeni Kuvars Tesisine Yatırım

SHENYANG, 26 Mart (Xinhua) -- Alman teknoloji şirketi Heraeus Grubu salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Çin-Alman üretim işbirliğini derinleştirmeye yönelik yeni bir hamle olarak yeni kuvars üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Toplamda yaklaşık 600 milyon yuanlık (yaklaşık 83,6 milyon ABD doları) yatırımla kurulan tesis, Heraeus'un Çin'deki en büyük yarı iletken projesi olarak öne çıkıyor. Fabrika, yarı iletken endüstrisi için yüksek saflıkta ve çok yüksek kerteli saflıkta sentetik kuvars ürünlerinin üretilip geliştirilmesine odaklanacak.

Heraeus Grubu Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Frank Stietz, yeni fabrikanın faaliyetlerinin Heraeus'un "Çin'de, Çin için" stratejisinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Akıllı ve çevre dostu tesis ve tekniklerin kullanıldığı yeni tesis, üretim verimliliğini artırmak için lojistik, işgücü ve bilgi akışlarını optimize edecek.

Şirket, tesisin Çin'in yarı iletken sektörü müşterilerinin en yeni taleplerini karşılamak amacıyla yeni ürünler ve teknikler keşfedeceğini de kaydetti.

Heraeus Büyük Çin'in Başkanı Ai Zhouping, yeni fabrikayı gelişmiş bir üretim ve inovasyon üssü haline getirerek yarı iletken sektörünün gelişimine ve Çin'in kuzeydoğu bölgesindeki yarı iletken sanayi zincirinin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

Küresel bir Fortune 500 şirketi olan Heraeus Grubu, çevre koruma, elektronik, sağlık hizmetleri ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.