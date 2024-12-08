Heyelan Bilgisi Bekleniyor

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Artvin Valisi Ergün, heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi almadıklarını belirtti.

08.12.2024 07:39
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Artvin Valisi Turan Ergün: "Heyelan altında araç kalıp kalmadığı ile ilgili bilgi gelmedi"

"PTS kayıtları inceleniyor"

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, "Şu ana kadar bize heyelan altında araç kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi gelmedi" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışında gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Heyelan sonrası bölgeye incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, yaptığı açıklamada "Bu gece saat 03.15 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar sonucunda burada bir heyelan olduğunu öğrendik. Şu anda tam biz Kıyıcık mevkiinde, Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmında. Tüneli geçtikten sonra burada büyük bir helal meydana geliyor gece ve şu anda da Rize-Artvin uluslararası yolu iki yönlü olarak da trafiğe kapandı. Biz bununla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Şu anda burada emniyet, Jandarma, Kızılay, AFAD, karayolları, sağlık ekipleri, sahil güvenliğimiz denizden karşı tarafı takip ediyor. Aynı zamanda yine şu anda sesi de duyuyorsunuz zaten yine heyelan devam ediyor. Onun için bu özellikle enkazın kaldırılmasıyla ilgili günün aydınlanması önemli. Şu anda yine kenardan karayolları ekiplerimiz yavaş yavaş başlayacaklar ama özellikle hava aydınlanınca ne kadar toprak var karayolunda onu öğreneceğiz. Şu anda gerçekten 3 metreden fazla yüksekliği var, 4 metre civarında yükseklik var" dedi.

Heyelandan kaynaklı yola inen molozların altında araç kalıp kalmadığına dair bir ihbar almadıklarını, gerçeğin ise PTS (Plaka Tanıma Sistemleri) kayıtları ile ortaya çıkacağına vurgu yapan Vali Ergün, PTS kayıtları üzerinde çalışma yapıldığını ifade ederek "Şu ana kadar bize altında araç kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi gelmedi. Yani kaldığına ilişkin herhangi bir elimize ulaşan bir bilgi yok ama bununla ilgili PTS kayıtlarından arkadaşlar Artvin-Rize yönünde ya da Rize-Artvin yönünde işte PTS'den geçen araçların öbür tarafa geçip geçmediği yönünde bir araştırma yapıyorlar. İnşallah altında kalan herhangi bir araç yoktur diye dua ediyoruz"

diye konuştu.

"Ulaşım köy yolundan sağlanıyor"

"Yolun açılmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz hazır ama şu anda heyelan bir taraftan da devam ediyor" diyen Vali Ergün "Gündüz olunca daha yoğun bir çalışmayla arkadaşlar burada başlayacaklar çalışmaya. Şu anda biz acil durumlarda özellikle bizim burada Arhavi Yolgeçen Köyü ile Rize ilimizin Fındıklı ilçesinin Derbent Köyü arasındaki köy yolundan acil ve küçük araçlara geçiş veriyoruz. Onun dışında karayolunun şu anda ulaşıma kapalı. Rize Valimize demiştik araçları zaten yönlendirdik ve bilgilendirdik. Şu anda yolun iki tarafında da birikmiş herhangi bir araç trafiği yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Turan Ergün, Arhavi, Artvin, Son Dakika

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