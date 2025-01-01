Heyelan Yolu Kapattı

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Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.

İlçeye bağlı Bölümlü ve Çataldere mahallesine ulaşımın sağlandığı yolun bir bölümüne, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı, yeni heyelan tehlikesine karşı tedbirlerin alınmasının ardından bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.