Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.
İlçeye bağlı Bölümlü ve Çataldere mahallesine ulaşımın sağlandığı yolun bir bölümüne, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.
Yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı, yeni heyelan tehlikesine karşı tedbirlerin alınmasının ardından bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Heyelan Yolu Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?