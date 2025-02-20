HHS Çalışanlarına İşten Çıkarma Protestosu

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ABD'de yüzlerce kişi, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) bazı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) çalışanlarını işten çıkarmasına tepki gösterdi.

Söz konusu işten çıkarmaların kamu sağlığına "zarar verdiğini" ifade eden protestocular, başkent Washington'daki HHS ana binası önünde toplandı.

Protestocular, "(Federal) devlet memurlarını koruyun çünkü onlar sizi koruyor", "Bilime güveniyoruz" ve "Ayağa kalk, karşı koy" gibi ifadelerin yazılı olduğu dövizlerle HHS çalışanlarının işten çıkarılmasına tepkilerini ortaya koydu.

Protestoya katılan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın "(federal) hükümeti yasadışı bir şekilde ele geçirmesini durduracaklarını" ifade etti.

Wall Street Journal 7 Şubat'ta, Trump yönetiminin, HHS çalışanı binlerce personelin işten çıkarılması için bir kararname üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

Beyaz Saray, HHS'ye ilişkin bir kararname çıkacağı iddialarını reddetmişti.

New York Times gazetesi 18 Şubat'ta, HHS'ye bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) çalışanı yaklaşık 1200 kişinin işine son verildiğini yazmıştı.