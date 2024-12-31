Hilal Masa, Çankırı\'da 28 Bin 870 Vatandaşa Hizmet Verdi

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Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa'nın bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hilal Masa'ya gelen başvuruların 15 bin 659'unun dilekçe, 2 bin 774'ünün çağrı merkezi bildirimi, 6 bin 170'inin şahsen başvuru, 3 bin 652'sinin WhatsApp İhbar Hattı bildirimi, 615'ini ise cenaze bildirimi olduğu belirtildi.

Çankırı'da yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümlerini Hilal Masa'da aradıkları aktarılan açıklamada, "Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa, bu yıl da istek, öneri ve şikayetlerin ana noktası oldu. Çankırı'da yaşayan vatandaşlar, sorunlarına çözümü yine Hilal Masa'da aradı. Vatandaşların yerel yönetime ulaşmada tercih ettiği yol, bu yıl da değişmedi, yüz yüze iletişim Çankırılıların en çok tercih ettiği yöntem oldu." ifadeleri kullanıldı.